瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）上週末率領部隊，對俄羅斯高階軍事領袖發動一場短暫兵變，讓克里姆林宮顏面盡失。

法新社報導，俄羅斯宣傳機器重要人物之一、俄國國家電視台主持人基榭廖夫（Dmitry Kiselev）今天在他每週播出一次的電視節目中表示，「普里格津因為大筆金錢而行為脫軌」。

「他認為自己可以挑戰國防部、俄羅斯和總統個人。」

基榭廖夫說，瓦格納在敘利亞和非洲的行動，讓普里格津認為自己可以不受懲罰，而當他的雜牌軍於烏克蘭東部戰場取得勝利後，進一步強化了這種感覺。

基榭廖夫在沒有提出任何證據的情況下表示，瓦格納收受超過8580億盧布（約新台幣3046億元）的國家資金。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）本週稍早首度承認，俄羅斯當局「全額」資助這支準軍事部隊，震驚各界。

蒲亭表示，自2022年5月至2023年5月期間，瓦格納從俄羅斯政府手中獲得逾860億盧布的資金。

俄羅斯法律禁止私人傭兵團體。

「華爾街日報」今天報導，俄羅斯聯邦安全局（Federal Security Services, FSB）突擊搜查瓦格納位於聖彼得堡（St. Petersburg）的總部，以尋找對普里格津不利的證據。

由於受到華府和歐盟制裁，普里格津多年來一直在暗處運作，但自蒲亭2022年2月出兵烏克蘭以來，普里格津突然成為眾所矚目的焦點。

普里格津上個月放棄進攻莫斯科，並與克里姆林宮達成協議，接受流亡鄰國白俄羅斯。

許多政治觀察家認為，普里格津的兵變企圖顯示蒲亭對權力的掌控正在減弱。 （譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1120703