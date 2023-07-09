2024年總統、立委「二合一」維安任務訓練正式進入第一階段訓練，同時在6月已與各縣市警察局完成紙上兵推，預計8月將進行國安局「小漢光」實兵演練。國安高層表示，本屆「安維8號」編組將於11月上旬舉行成軍典禮，預計編組3+1（3組候選人與1預備組）、約220人。

國安高層強調，維安作業關注樣態主要分為「組織型」與「孤狼型」的犯案，尤其以類似兩任日本首相遭襲擊的「孤狼型」最令人擔憂，因為沒有案底及徵兆，維安人員難以得知威脅從何而來，能做的就是強化防範與掌握情資。

國安高層表示，國安局針對今年維安措施，進行超過百項裝備採購標案，除了汰換法國最新型槍響偵測器、無人機干擾槍、各型防彈車輛（含掃街車），掃街車上將配備360度高解析攝影機。

據透露，今年採購的「槍響偵測器」功能更為強大，針對擷取槍響來源的速度、拍攝清晰度均大幅提升。另外，透過烏克蘭戰爭啟示，今年造勢會場的空拍機將嚴格管制，只要參選人到場後將禁止使用空拍機。

國安高層強調，「安維8號」編組人員7月至9月進行第一階段受訓、10月至11月專精訓練，預計11月上旬舉行成軍典禮，下個月實兵演練將稱為是「國安局的小漢光」。