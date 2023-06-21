華南銀行5月推出「新美利美元優匯定存專案」，獲得客戶廣大好評與迴響，為提供客戶更多樣化存期選擇，加碼再推出1年期美元定期享年利率5％的優惠，原專案其他優惠內容維持不變。

優惠一：3個月期美元定存年息4.35％、6個月期美元定存年息4.60％、1年期美元定存年息5.00％。

優惠二：臨櫃結購美元定期存款，享賣出牌告匯率3.5分減碼優惠。

優惠三：臨櫃新臺幣定存中途解約轉存美元定存，可享利息不打折。

華南銀行的「新美利美元優匯定存專案」，不論個人戶或企業戶，只要是以新臺幣結購美元、其他外幣存款換匯或從其他行庫匯入美元皆可承作。此外，若以華南銀行新臺幣定存臨櫃辦理中途解約轉美元定存，還可享解約利息不打折的優惠，專案活動期間只到今年8月15日，有意願的民眾可把握本次優惠機會，錯過機會不再。

華南銀行強調，雖然美國聯準會（Fed）6月宣布暫停升息，但美元仍維持強勢格局，民眾可把握時機將資金轉進美元存款，享有相對穩健利息收益，惟仍須注意匯率走勢，避免日後轉換回新臺幣或其他幣別所可能產生的匯率兌換風險，建議留意市場走勢並分批布局美元資產為宜。