98年至111年下半年全國低度使用（用電）住宅比率。（內政部提供／游念育台北傳真）

內政部今發布「111年下半年低度使用（用電）住宅及待售新成屋統計」，本期全國低度使用住宅數為79萬5186宅，占全國房屋稅籍住宅類宅數比率8.77％，較111年上半年（上期）減少6萬3664宅（-0.75個百分點），為該部統計以來次低點。

內政部說明，依縣市別觀察，以台北市6.69％最低、新北市7.18％次低；以金門縣17.14％最高、宜蘭縣14.68％次高。除連江縣外，其餘縣市均較上一期下降，金門縣、宜蘭縣與基隆市更減少1個百分點以上。其中，高雄市、宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、花蓮縣、新竹市及金門縣低度使用住宅比率，則是同時較上期與上年同期減少。由長期趨勢觀察，自98年統計以來，全國低度使用住宅比率呈現緩降趨勢，至110年下半年（上年同期）8.66％為歷史低點，本期為次低點。

就鄉鎮市區別觀察，本期低度使用住宅比率小於6％的地區，由上期的8個增至18個；主要集中於6都，有新北市土城區、永和區、樹林區、中和區、泰山區、新莊區及蘆洲區，台北市松山區、文山區、南港區、信義區及內湖區，台中市大雅區、神岡區、大里區及潭子區，宜蘭縣南澳鄉，台東縣蘭嶼鄉等18個鄉鎮市區。

內政部指出，本期低度使用住宅比率大於20％的地區，則由上期的19個減至本期的16個；主要集中於偏鄉，有新北市萬里區、三芝區、平溪區、石門區與烏來區，高雄市為那瑪夏區與甲仙區，新竹縣五峰鄉，嘉義縣大埔鄉、宜蘭縣礁溪鄉、花蓮縣豐濱鄉、臺東縣卑南鄉與大武鄉，澎湖縣白沙鄉，金門縣金沙鎮，連江縣莒光鄉。

就面積別觀察，以20坪以下住宅低度使用比率最高，本期為16.75％，較上期減少1.94個百分點。其中，新北市、桃園市、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、基隆市、新竹市、嘉義市及金門縣，減幅更超過2個百分點。

就屋齡別觀察，以5年以下、超過50年以上住宅低度使用比率最高，惟數值均較上期減少。本期低度使用住宅比率，5年以下新屋為19.16％，較上期減少2.80個百分點；超過50年以上老宅為11.65％，較上期減少0.47個百分點。本期各縣市低度使用比率，5年以下住宅，以宜蘭縣（28.61％）最高，6都以台北市（23.18％）與高雄市（23.31％）較高；超過50年住宅，以金門縣（25.26％）較高，6都則以台南市（12.99％）較高。

內政部表示，全國待售新成屋於109年下半年至110年下半年數量呈現平穩，均維持在7萬宅左右，自111年起呈現上升趨勢，第3季8萬109宅，第4季8萬2307宅，高於近5年平均數量7萬5888宅，上升至統計以來的新高，而且較上季增加2198宅（2.74％），較上年同季增加1萬2586宅（18.05％），主因是新建完成的住宅增加所致。

就6都而言，111年第4季待售新成屋宅數，以新北市1萬6623宅最多、台北市3752宅最少，台北市、新北市與上季相近，其餘4都均較上季增加；與上年同季比較，6都皆為增加。新北市主要集中板橋區、淡水區及新莊區，皆超過1500宅；台北市依序為中正區、大同區、中山區、內湖區與大安區，皆超過400宅；桃園市1萬3625宅，主要集中龜山區、桃園區與中壢區，皆超過2300宅；台中市1萬3128宅，主要集中於北屯區、南屯區、烏日區與西屯區，皆超過1100宅；台南市7056宅，主要集中於安南區、永康區與善化區，皆超過650宅；高雄市8486宅，主要集中於鳳山區、楠梓區與三民區，皆超過1200宅。

這次發布的統計數據，可至內政部不動產資訊平台網站主題服務「住宅統計」選單，選擇「政府機關資訊」，點選「低度及待售住宅」下載相關資料。