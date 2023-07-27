據大陸國家統計局今天（7月27日）公布的最新數據，1—6月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額3兆3884.6億元，同比下降16.8％，降幅比1—5月份收窄2個百分點。

1—6月份，規模以上工業企業中，大陸國有控股企業實現利潤總額1兆2002.0億元，同比下降21.0％；股份制企業實現利潤總額2兆4872.0億元，下降18.1％；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額7966.8億元，下降12.8％；私營企業實現利潤總額8689.2億元，下降13.5％。

1—6月份，採礦業實現利潤總額6816.8億元，同比下降19.9％；製造業實現利潤總額23874.7億元，下降20.0％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額3193.1億元，增長34.1％。

1—6月份，在41個工業大類行業中，12個行業利潤總額同比增長，29個行業下降。主要行業利潤情況如下：電力、熱力生產和供應業利潤總額同比增長46.5％，電氣機械和器材製造業增長29.1％，通用設備製造業增長17.9％，汽車製造業增長10.1％，專用設備製造業增長3.9％。

石油和天然氣開採業下降12.2％，煤炭開採和洗選業下降23.3％，紡織業下降23.8％，電腦計算機、通信和其他電子設備製造業下降25.2％，非金屬礦物製品業下降26.6％，農副食品加工業下降33.2％，有色金屬冶煉和壓延加工業下降44.0％，化學原料和化學製品製造業下降52.2％，石油、煤炭及其他燃料加工業下降92.3％，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降97.6％。

1—6月份，規模以上工業企業實現營業收入62.62萬億元，同比下降0.4％；發生營業成本53.37萬億元，增長0.5％；營業收入利潤率為5.41％，同比下降1.07個百分點。

6月末，規模以上工業企業資產總計160.31萬億元，同比增長6.6％；負債合計92.28萬億元，增長6.7％；所有者權益合計68.04萬億元，增長6.3％；資產負債率為57.6％，同比上升0.1個百分點。

6月末，規模以上工業企業應收帳款22.72萬億元，同比增長10.6％；產成品存貨6.05兆元，增長2.2％。

1—6月份，規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為85.23元，同比增加0.81元；每百元營業收入中的費用為8.34元，同比增加0.25元。

6月末，規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為79.1元，同比減少6.2元；人均營業收入為173.6萬元，同比增加5.1萬元；產成品存貨週轉天數為20.3天，同比增加1.1天；應收帳款平均回收期為63.2天，同比增加6.4天。

6月份，規模以上工業企業實現利潤總額7197.6億元，同比下降8.3％。