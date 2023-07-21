內政部說明，本期低度使用住宅比率，依縣市別觀察，以台北市6.69％最低、新北市7.18％次低；以金門縣17.14％最高、宜蘭縣14.68％次高。除連江縣外，其餘縣市均較上期下降，金門縣、宜蘭縣與基隆市更減少1個百分點以上。

其中，高雄市、宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、花蓮縣、新竹市及金門縣低度使用住宅比率，則是同時較上期與上年同期減少。由長期趨勢觀察，自98年統計以來，全國低度使用住宅比率呈現緩降趨勢，至110年下半年（上年同期）8.66％為歷史低點，本期為次低點。

就鄉鎮市區別觀察，本期低度使用住宅比率小於6％的地區，由上期的8個增至18個；主要集中於六都，有新北市土城區、永和區、樹林區、中和區、泰山區、新莊區及蘆洲區，台北市松山區、文山區、南港區、信義區及內湖區，台中市大雅區、神岡區、大里區及潭子區，宜蘭縣南澳鄉，台東縣蘭嶼鄉等18個鄉鎮市區。

本期低度使用住宅比率大於20％的地區，則由上期的19個減至本期的16個；主要集中於偏鄉，有新北市萬里區、三芝區、平溪區、石門區與烏來區，高雄市為那瑪夏區與甲仙區，新竹縣五峰鄉，嘉義縣大埔鄉、宜蘭縣礁溪鄉、花蓮縣豐濱鄉、臺東縣卑南鄉與大武鄉，澎湖縣白沙鄉，金門縣金沙鎮，連江縣莒光鄉。

就面積別觀察，以20坪以下住宅低度使用比率最高，本期為16.75％，較上期減少1.94個百分點。其中，新北市、桃園市、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、基隆市、新竹市、嘉義市及金門縣，減幅更超過2個百分點。

就屋齡別觀察，以5年以下、超過50年以上住宅低度使用比率最高，惟數值均較上期減少。本期低度使用住宅比率，5年以下新屋為19.16％，較上期減少2.8個百分點；超過50年以上老宅為11.65％，較上期減少0.47個百分點。

各縣市低度使用比率，5年以下住宅，以宜蘭縣28.61％最高，六都以台北市23.18％與高雄市23.31％較高；超過50年住宅，以金門縣25.26％較高，六都則以台南市12.99％較高。