因應杜蘇芮颱風來襲，中央氣象局定量降水預報預測，屏東山區總雨量將達400至700毫米，24小時累積雨量也達豪雨以上等級，考量山區連續降雨夜間視線不佳土石鬆軟易有落石發生，台24線27.4至38k德文路口至神山路段可能有致災之虞，因此三工處潮州工務段不排除於26日晚上8時起實施預警性封閉。

公路總局第三工程處指出，是否封閉仍視雨量及路況決定，最新道路通阻詳情，可利用公路總局幸福公路APP或上公路總局公路防救災資訊系統及利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網查詢即時路況。