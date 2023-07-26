杜蘇芮颱風來襲，公路總局針對山區危險道路進行預警封閉，目前有3處實施，並呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。

公路總局指出，預警性封閉路段3處分別為高雄市桃源區與台東縣海端鄉台20線105K~171K＋500（梅山口至利稻路段）、花蓮縣秀林鄉台8線114K＋600~120K＋500（合歡派出所前至金馬隧道東口）以及桃園市復興區台7線47K＋400至60K＋866（巴陵至西村）。

公總根據氣象局定量降水預報情資研判可能強降雨致災或實施管制路段，包含台8線中橫公路太魯閣路段、台9線花蓮至南迴路段、台9戊線、台11線海岸公路、台23線東富公路、台24線、台26線及台30線。

公路總局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。