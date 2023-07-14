黃鐙輝坦言不捨《請問 今晚住誰家》收攤。（鄭宜熏攝）

男星黃鐙輝14日出席關注失依兒公益記者會，他與王傳一、陳漢典、 竇智孔主持的《請問 今晚住誰家》近日傳出收攤，他樂觀看待說：「人生就是這樣 ，我出道到現在已經收10幾個了吧，關了這一扇窗就會有另一扇門打開。」

黃鐙輝心中雖有一點不捨，但仍向前看，於是轉換心態說：「有時你會覺得遇到難關是不好的事，但塞翁失馬，會不會想叫我更認真去拍戲。」他坦言收到不少節目邀約，但會先將重心放在戲劇方面，透露接下來的角色很不好詮釋，會努力把當下的事情做好。

被問到節目最後一集有落淚嗎？他笑說：「最後幾集讓人很感動，是沒有那麼灑狗血（落淚），心裡酸酸的。」還不忘調侃：「現在熱到爆，停掉就不用曬，老天怕我曬傷，發生所有不好的事情都是你心裡的感覺，你要往悲觀想只會悲觀。」

黃鐙輝7月開始進入劇組，目前正在拍攝新作品，沒有很多時間陪孩子過暑假，但「萁媽」把孩子顧得很好，黃鐙輝透露她已經安排好出國，搞笑說：「我丈母娘會盡好她的義務，繼續花我的錢。」

黃鐙輝也不忘抱怨，萁媽現在做團購單月營收超越他，「以前我都會負責擋萁媽和萁萁別亂花錢，因為以前是我賺最多，但現在我沒資格講話，都用祝福的心態。」

黃鐙輝稱收入都交給老婆打理，由她發薪水給他，自己沒有私房錢，「你跟對方坦承就不用藏 。」