「MeToo」風暴延燒演藝圈，許傑輝、宥勝、黃子佼、炎亞綸、NONO、和「黑人」陳建州、汪建民等人都被點名，許多明星過往也都被挖出，黃鐙輝2年前在節目上公主抱辣模陳育涵時，被揪出手掌整個抓在女方左胸上，惹來性騷質疑，對此，黃鐙輝當時已發道歉文解釋，而辣模陳育涵也親自發聲，替黃鐙輝說話。

論壇Dcard網友翻出黃鐙輝2年前上沈玉琳主持網路節目，公主抱辣模陳育涵時，被揪出左手手掌整個抓在女方左胸上，製作單位事後則把爭議畫面刪除，再重新上傳影片，不過此事當時已被披露，黃鐙輝為此發道歉文解釋，並還原當時狀況，表示是節目臨時安排公主抱，沒彩排就直接來，怕自己沒抱好對方會掉下去，「把她放下不到2秒，就被罵了，不是我選擇部位，我是被攻擊的那個人，其實我才是受害者。」

黃鐙輝感謝公司為了保護他而刪除片段，想不到演變成此地無銀三百兩，同時，並向陳育涵道歉，「若有類似公主抱的橋段，我也會注意保持拳頭握緊的小叮噹狀態，無心造成觀感不佳還請大家見諒」，

對此，陳育涵現身緩頰：「你們真的看的很細耶，哈哈，我真的沒有感覺到，當下大家都是在認真表演工作，真不要誤會鐙輝哥，他人很nice」。黃鐙輝也趕緊回覆，「謝謝你，真的很抱歉」。

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