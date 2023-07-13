大立光今天下午舉行法說會，智慧型手機市況低迷，但手機鏡頭規格升級未止，導入潛望式鏡頭及主鏡G+P的手機品牌廠逐漸增加，林恩平表示，客戶都在尋求導入潛望式鏡頭，高低階都有，幾乎大家都想導入潛望式鏡頭，高階分群內對焦形式的潛望式鏡頭去年已經開始出貨，由於分群內對焦鏡頭因分為兩群，必須兩群放在一起做檢測後，再拆成兩組讓模組去組，生產時間較長，ASP亦比較好，但是量不大，整組對焦潛望式鏡頭則是今年比較多。

針對法人提問潛望式鏡頭供應鏈是否仍有良率問題？林恩平表示，目前上游感測(Sensor)良率比較差，模組部分應該已經克服，出貨則有點往後移。

在G+P鏡頭方面，林恩平表示，客戶希望在主鏡頭導入G(玻璃)+P(塑膠)，有的考量是怕熱效應，有的是在追求更高的性能，目前不只一家客戶在最高階產品導入G+P，不過，雖然玻璃本身的Index不錯，但製造性不良，MTF(Modulation Transfer Function)(黑白對比解析力)不會比塑膠好。

法人詢問，過去大立光的專長在塑膠鏡頭，如何因應G+P鏡頭？傳統日商的非球面模造玻璃(MG)或Wafer Lens的玻璃(WLG)那個較優？林恩平表示，G+P車用已經做一段時間，只是手機上比較嚴苛，比較挑戰，有些客戶想往這邊走，還在努力，至於Wafer Lens的玻璃不能用，還是日商非球面模造玻璃做法比較好，只要生意變大了，大家就願意擴產。

在ToF鏡頭部分，林恩平表示，ToF鏡頭走向MetaLens我覺得很合理，但這不是我們的專長，至於前鏡頭大部份規劃以AF做主，鏡頭數沒有變多，畫素也差不多。

隨著傳統旺季來臨，蘋果等手機品牌廠新機陸續上市，大立光營收擺脫第2季谷底，林恩平表示，7月會比6月高，8月會比7月好一些；至於9月是否會持續走高？林恩平說，目前只看得到8月，至於下半年的毛利率仍取決於營收規模、良率及產品組合。

雖然大立光7月及8月營收可望逐月走高，但林恩平在股東會時曾坦言，下半年可能沒法像往年那麼好，今天法人詢問如何看待手機市場狀況？林恩平表示，手機品牌廠對旗鑑機種都願意用好一點規格，只是賣得不好，包括即將推出新機的客戶，高階產品普遍都悲觀，這是需求的問題。

大立光一座新廠預計今年第3季底完成並開始移入設備，林恩平表示，產能規劃會看需求，今年不一定會增加，也不會因為填產能而接單，價格合理才會做。

目前大立光上半年在手現金1120億元，法人詢問有何規劃？林恩平表示，我們有在規劃，我們會投資能夠進入製造的行業，一年內可以看得到，投資不只一項。