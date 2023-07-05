第2季為美系客戶新舊機種交替期，且智慧型手機銷售低迷，讓傳統淡季更淡，大立光6月合併營收26.96億元，月增2.64%，年減20.54%，累計第2季合併營收為81.93億元，季減10.3%，為2014年第1季以來單季新低。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品占大立光6月合併營收比重20%到30%，10M以上產品占50%到60%，8M產品占營收比重0%到10%，其他產品約占20%到30%。

大立光今年前6月合併營收為173.3億元，年減12.51%。

大立光將於7月13日舉行法說會，公布第2季財報，並說明第3季展望，隨著傳統旺季來臨，美系新機拉貨啟動，大立光董事長林恩平在日前股東會表示，雖然目前手機、AP/感測器等庫存還是蠻嚴重的，但下半年是傳統旺季會好一點，7月會比6月好。

大立光一座新廠預計今年第3季底完成並開始移入設備，另兩座新廠受缺工影響，從原本預期2024年中陸續完成延至2025年，林恩平表示，新廠仍以生產手機相關產品為主，至於設備產能擴充會依客戶需求動態調整，若訂單不如預期，頂多就是把租用的3座廠房產能移至新廠，並不擔心新廠產能問題。