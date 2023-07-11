今天仲量聯行舉辦第2季商用不動產市場季報記者會，結果顯示，第2季商用不動產市場一掃前一季低迷的市況，拜「新光1號」REITs標售案全數脫標所賜，刺激交易動能，推升單季交易土達470億元，較去年同期成長161％，季增率更是達到267％，創下近10年來全台第二季交易額新高的佳績。

值得一提的是，2023年上半年度總交易額達598億，超越2022上半年度交易量總合。

第2季商用不動產交易，也呈現「南溫北熱」的格局，85％之交易集中於北部區域；又因「新光1號」中5個標的坐落於台北市，使台北市交易額占第2季之62％，為第2季商用不動產的交易熱區。

交易類型方面，第2季交易產品多元，主要交易組成涵蓋以投資為主要目的之辦公室、出租型公寓，亦或是企業自用為主之工業廠房或廠辦。

其中，最大宗交易類別為辦公室，標的集中台北市的精華地段，交易額總計達近140億元，並且占本季整體交易額30％。

至於第二大宗交易類型，為廠辦及廠房等工業地產類別，合計之交易額亦達138億元，共計占本季全台交易額30％，與第1季相比，工業不動產投資額，季增率達30％，其中超過75％的工業地產買方為科技業者，顯示科技業之擴廠需求仍尚未被滿足。截至目前上半年交易量已逼近2022全年交易額，說明工業地產的需求依舊強勁。

不同於以往，商用不動產主要買方為金融壽險業，本季主要買方產業組成多元。受到最低收益率提高之至2.845％影響，不動產可購置之標的受限，第2季金融壽險業出手較保守，總投資額只占本季交易額8％。

第2季最大買家為不動產開發商，專注於購置具改建潛力之標的，投資額達142億元，占交易額30％；其次為自用需求為主的科技業，投資額達105億元，占交易額22％，其中又以半導體相關產業，最為積極購入工業型地產。

第2季的商用不動產交易量，出現止跌回穩的跡象。雖大環境充滿挑戰，但若交通建設完備，地段精華之優質物件釋出，資金壓力較小的買方仍會積極出手，將資金配置於商用不動產中。

仲量聯行表示，目前市場上工業地產自用需求仍強，不論是廠辦、廠房或是工業土地，皆能觀察到科技業者持續投資擴充產線及產能，因此仲量聯行樂觀預期，短期內工業不動產的需求仍穩定。

仲量聯行董事總經理侯文信表示，在通貨膨脹的環境下，商用不動產具有穩定的收益，可以通過調整租金來抵禦通貨膨脹的影響，這是其他資產類別難以替代的優勢，對於著眼於中長期投資的投資者來說，在市場不確定性高的情況下，位於優質地段或具有區域發展潛力的收益型資產將成為追逐的目標。

雖然短期內商用不動產市場仍挑戰仍在，但第2季市場表現已優於預期，是個信心回穩的訊號。下半年度若整體經濟表現復甦，預期市場將可以持續回溫。