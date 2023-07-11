Keep於香港公開發行部分共有4,811人認購，超額認購2.08倍，國際發行部分超購0.37倍。

Keep表示，集資所得約35％預計在未來三年內用於研發，以提高技術能力並推動產品創新；約30％將在未來三年用於健身內容的開發及多元化；約25％於未來三年將用於投入品牌宣傳及推廣；約10％用作一般企業用途及營運資金需要。