Keep於香港公開發行部分共有4,811人認購，超額認購2.08倍，國際發行部分超購0.37倍。
Keep表示，集資所得約35％預計在未來三年內用於研發，以提高技術能力並推動產品創新；約30％將在未來三年用於健身內容的開發及多元化；約25％於未來三年將用於投入品牌宣傳及推廣；約10％用作一般企業用途及營運資金需要。
大陸健身運動App、港股首檔運動科技股Keep在11日公布招股結果，Keep以每股28.92港幣定價，是其此前公布的招股價範圍28.92～61.46港幣的下限定價，集資淨額1.92億港幣。Keep將於7月12曰在港股掛牌。
Keep於香港公開發行部分共有4,811人認購，超額認購2.08倍，國際發行部分超購0.37倍。
Keep表示，集資所得約35％預計在未來三年內用於研發，以提高技術能力並推動產品創新；約30％將在未來三年用於健身內容的開發及多元化；約25％於未來三年將用於投入品牌宣傳及推廣；約10％用作一般企業用途及營運資金需要。
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