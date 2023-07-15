2023已進入下半年，星座專家Amanda老師在《命運好好玩》節目中表示，摩羯座、金牛座及巨蟹座上半年可能覺得「卡卡的」，不過下半年運勢轉好，即將「華麗登場」；其中第1名的摩羯座在事業上有新的機會，收入也將水漲船高。

▍第1名：摩羯座

摩羯座上半年在事業上不太順，很多想做的事情沒辦法完成；下半年有很好的機會，可能遇到新的合作夥伴或是邀約，可以勇敢嘗試，當跨出這一步後，收入也會有明顯回報。

▍第2名：金牛座

金牛座以往投資較保守，下半年可以多諮詢專業人士，檢視自己的財務狀況，嘗試做出不一樣的投資規劃，可以期待接下來的獲利。

▍第3名：巨蟹座

巨蟹座下半年桃花相當旺，單身者可以好好期待，如果過去有不愉快的感情，都可以真正放下，迎接新戀情；已經有伴侶的人感情則會更甜蜜。

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