正當全球目光焦點都投向輝達（NVIDIA）帶起的人工智慧（AI）旋風，特斯拉今年來股價卻悄悄飆漲151.27元、累計漲幅122.8％，且在美股四大指數20日全盤皆墨之際，股價也逆勢上揚5.34％，最高價達274.75元，再創去年10月以來新高。

特斯拉股價強漲，也激勵台股供應鏈乃至電動車概念同歡，其中，身為特斯拉概念股的貿聯-KY，盤中最高價來到317.5元，創下去年9月中旬以來新高，盤中漲幅突破8％，午盤就爆出近萬張大量，已創下十個月高。

保護元件大廠興勤今年主要動能則以儲能、太陽能、電動車、通訊為主，群益投顧分析，興勤營運已見到谷底、庫存去化告一段落，在消費性電子需求預計第四季回溫下，業績有望逐季成長至年底，2024～2025年營收、獲利也持續看成長，並喊出174元目標價，激勵其21日盤中勁揚近4％，出量突破整理格局，蓄勢挑戰168元前高。

大陸國務院總理李強月初在國務院常務會議釋出利多，宣布將延續新能源車車輛購置稅減免政策，力圖釋放新能源車消費潛力，外傳將考慮將部分新能源車購置稅減免再延長四年，並繼續減免人民幣30萬元以下純電動車及插電式混合動力車的車輛購置稅，為電動車需求添柴火。

此外，特斯拉在充電技術方面持續取得勝利，充電標準NACS繼先前獲福特、通用等大車廠採用後，三家電動車充電設備製造商Blink Charging、ChargePoint及Tritium也跟進，連美國電動皮卡製造商Rivian 20日也宣布將採用特斯拉充電標準。