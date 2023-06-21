「您好，我是之前與您聯繫過的投顧老師助理，現在加入line投資群組，老師會免費送飆股給你喔。」、「AI、元宇宙電子股湧現商機，點擊連結，領取明天的飆股喔!」。

近來是不是也常在手機簡訊、臉書，或其他的社群媒體上，收到類似的訊息，櫃買中心提醒投資大眾，不論是出於好奇或是想進一步了解的心態，一旦加入，可能就落入有心人的詐騙套路。

櫃買中心指出，別以為沒有進行投資，就不會成為詐騙的受災戶。詐騙手法不斷推陳出新，就算是誤點釣魚網站連結，都有可能瞬間出賣民眾的個資與財產。

面對這些鋪天蓋地而來的訊息，很多人在眼花撩亂、茫然失措之下，很容易給予騙徒有乘之機。在很多投資群組裡，只有被害人是真的，其他都是詐騙共犯，這些暗樁專門跟假老師一搭一唱，時而發問，時而稱讚老師英明，有時還會宣稱自己因為相信老師，所以賺到很多錢。

當受騙民眾一開始嘗到甜頭後，就會加碼投入，但當感到疑慮或想把錢拿回來時，可能就會發現投資款項其實已大量虧損或歸零，所有款項已經拿不回來了。

行政院已於本（112年）年5月份提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，各部會將結合地方政府通力合作，從「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四大面向積極打詐，並推動各項防詐作為，達成減少接觸、減少誤信、減少損害的「三減」策略目標。

櫃買中心亦提醒投資人，面對可能的金融投資詐騙時，一定要拒絕各種可疑的誘惑或要求，不要被騙徒牽著鼻子走。

投資人若有發現疑似證券期貨詐騙情事，請立即撥打「證券期貨反詐騙諮詢專線」（02）2737-3434查證，亦可至金管會網站「防範非法證券期貨業宣導專區」及櫃買中心「防制金融投資詐騙專區」查詢相關資訊，並可利用警政署反詐騙專線165，檢具相關具體事證提出檢舉，避免更多人受害。