社民黨第六選區（大安）立委參選人苗博雅20日對國民黨對手羅智強下戰帖邀辯論，遭羅智強反嗆，只要苗加入民進黨就「願意接戰」。苗21日炮轟，羅智強就是不敢辯，或是急了，只好在黨籍做文章、搞分化。

苗博雅指出，羅智強設詭異前提，要她換黨才願辯論，但台灣民主史上卻沒有先例，「明眼人都看得出來，小強就是不敢辯。」或羅智強急了，故意在黨籍做文章、搞分化，希望回歸「藍綠對決基本盤」，讓羅智強躺著選。

苗博雅喊話，她願不設前提，只要羅智強不再躲藏，題目、地點都讓羅定。把國政方針講清楚，讓選民看明白。