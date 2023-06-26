龍蓁淳國際公司(以下簡稱龍蓁淳公司；產業類別：其他)有別於中小型代銷公司一次性代銷的作法，係以顧問為導向的創新銷售方式，從選房、議價、簽約、貸款、過戶、交屋、裝修、租售等，提供全方位多元的服務。龍蓁淳公司提供購屋客戶即時溝通管道，迅速解決房屋大小問題，致力成為購屋消費者心中「一次購屋、終身服務」的代銷公司。

龍蓁淳公司將自112年6月30日起揭示其籌資資訊，7月7日起進行投資人認購及繳款作業，投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」(https://dsp.tpex.org.tw)之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。