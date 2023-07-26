颱風杜蘇芮來勢洶洶，影響範圍持續擴大，台電表示，截至晚間9時，全台曾經停電戶數2萬4249戶，剩下1310戶尚未復電，包括新北市、台北市、花蓮縣以及台東縣。

颱風杜蘇芮步步進逼，氣象局持續發布大雨及豪雨特報，受到颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天晚間至明天花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）地區及宜蘭縣、屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨。

新北市、台中市、南投縣山區及宜蘭縣、恆春半島有局部大雨或豪雨，桃園、高雄山區及台北、新北、基隆、屏東地區有局部大雨發生的機率。

台電表示，截至今天晚上9時，全台曾經停電戶數2萬4249戶，其中2萬2939戶已修復，復電率接近9成5，1310戶尚未復電，包括新北市750戶、台北市298戶、花蓮縣177戶、台東縣85戶。

台電將視後續風雨及道路交通恢復等狀況，持續搶修。（編輯：潘羿菁）1120726