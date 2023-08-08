香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，8日展開人民幣（下同）60億元7天期逆回購操作，利率仍持平於1.9％。該操作規模較7日進一步增加，據此計算，公開市場單日小幅淨回籠20億元。
路透統計，本周逆回購到期總額530億元，其中7日到期310億元，8日和9日分別到期80億和90億元，10日和11日到期規模則分別在30億和20億元。
人民幣兌美元中間價8日報7.1365，較7日報7.138，上調15個基點或0.02％。
香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，8日展開人民幣（下同）60億元7天期逆回購操作，利率仍持平於1.9％。該操作規模較7日進一步增加，據此計算，公開市場單日小幅淨回籠20億元。
路透統計，本周逆回購到期總額530億元，其中7日到期310億元，8日和9日分別到期80億和90億元，10日和11日到期規模則分別在30億和20億元。
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