由國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心打造的研究船「勵進號」，20日首度停靠帛琉馬拉卡港，並於今（21）日開放當地民眾參觀。而國科會主委吳政忠除親赴帛琉主持活動外，亦與帛琉農業、漁業暨環境部部長史帝芬．維克多簽署「台帛海洋科學研究合作瞭解備忘錄」，將共同推動藍碳及海洋保育研究。

帛琉共和國位處西太平洋航道要衝，且作為2022年「我們的海洋大會」(Our Ocean Conference)主辦國，極為重視海洋保育，近年因應氣候變遷積極推動再生能源。

國科會推動的「西北太平洋海洋藍碳整合研究計畫」，將與帛琉合作採集兩國周邊海域海底沉積物，測量海洋藍碳碳匯潛力，建立碳匯科學調查方法，以利於聯合國呼籲將大洋藍碳碳匯納入淨零碳排的途徑。

國科會表示，「勵進號」航行至帛琉海域，進行浮游動物的碳輸出通量及二氧化碳的交換通量相關研究，並靠泊帛琉科羅港，創下首次拜訪我邦交國帛琉的紀錄，也是我國海洋研究首次跨出台灣海域。

國科會指出，「勵進號」也同時舉辦開放參觀活動，讓帛琉民眾及學生能近距離觀察海上研究的進行，並開放參觀船上住艙及餐廳，以實際感受研究人員在船上的生活起居。

國科會指出，「勵進號」也準備了珍奶及鳳梨酥等多樣台灣特色美食，讓帛琉民眾品嘗台灣美味，登船研究的台灣大學、中山大學、海洋大學及海軍官校等20多位學生，扮演我國親善大使的角色，讓帛琉民眾感受台灣的友善及熱情，具體展現台灣的科技外交策略。

吳政忠在致詞時說，台灣與帛琉同為海島國家，面對相同的氣候變遷與海洋過度開發的威脅，將持續與友邦及太平洋各國共同合作，加強海洋相關自然碳匯及永續資源保護的科技研發，建立長期合作關係，協助國際海洋生態面對氣候變遷所帶來風險，即時提出對應機制，逐步實現2050淨零排放之永續社會。