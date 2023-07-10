除了台灣7-ELEVEN持續穩健展店，挹注營收，轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（台灣星巴克）、統一生活（康是美）、統一速達（黑貓宅急便）、上海7-ELEVEN等均挹注整體營收成長。

台灣7-ELEVEN在6月把握端午連假、暑假、年中購物節等商機，OPEN POINT生態圈持續推出創新服務，有效帶動會員交易金額較去年同期成長超過1成。而在鮮食部分深化自有品牌，持續帶動各品類業績成長1～3成。

看準高溫商機，夏季飲品持續延燒，咖啡CITY系列夏季冰飲品新品開發，亦帶動相關類別業績成長超過1成，加上端午連假、暑假出遊、年中購物節等節慶節令議題，帶動相關類別業績成長1～2成。

展望7月，台灣7-ELEVEN在台深耕逾45年進入「全鄉全店、全天服務」新里程碑，藉由全台近6,800間門市與OPEN POINT會員生態圈，線上線下服務串聯368鄉鎮市區，讓7-ELEVEN服務無所不在，本月更串聯13個關係企業品牌通路推出全鄉全店主題活動、滿足需求，以迎來年度暑假旺季。