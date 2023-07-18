近日珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）在Apple TV原創影集《晨間直播秀》（The Morning Show）中，身穿優雅的毛呢削肩洋裝，佩戴蕭邦（CHOPARD）玫瑰金款式Alpine Eagle腕表，簡約低調的時尚品味，流露不凡的名媛氣質。

蕭邦Alpine Eagle玫瑰金腕表。（CHOPARD提供）

蕭邦Alpine Eagle彩虹圈珠寶表，18K玫瑰金表殼，302萬2000元。（CHOPARD提供）

蕭邦Alpine Eagle腕表的設計靈感來自阿爾卑斯山的老鷹，放射狀表盤源自鷹眼瞳孔，指針則酷似鷹翼，再加上精緻機芯或寶石鑲嵌工藝等，滿足表迷的需求。

融入珠寶工藝的Alpine Eagle彩虹珠寶表，也是美麗的焦點，閃耀的鑽石表盤，搭配色彩繽紛的彩寶打造彩虹表圈，漸層彩虹的色調充滿歡愉與生命力，表殼為符合倫理道德標準的18K玫瑰金，靈感源自陽光照耀阿爾卑斯山冰川折射的點點光芒，以及壯麗的彩虹美景，搭載Chopard 01.03-C機芯，更添奢華品味。