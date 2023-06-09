在專業製表師圈內，女性製表師屈指可數，而又能自創品牌者，更是絕無僅有，Moritz Grossmann執行長漢特（Christine Hutter）即是當今鐘表界的美麗女強人。近日她翩然訪台，帶來今年度Moritz Grossmann最新腕表，不論是可欣賞機芯之美的Backpage鏡像機芯腕表、只需轉動表帶就能上鍊的Twist女表、用她的秀髮用來停止陀飛輪擺輪的設計等，都讓人為之驚豔。

Moritz Grossmann的Tefnut Sleeping Beauty 睡美人腕表，設計風格唯美。（Moritz Grossmann提供）

Moritz Grossmann是19世紀德國知名的製表大師，且是德國製表學院的創辦人，一生育才無數，對德國製表工業影響深遠，為了向Moritz Grossmann大師致敬，漢特於2008年以大師為名創立鐘表品牌，除了傳承大師的製表技術，且融入設計與創意，是當今新興崛起的德國獨立製表品牌之一。

Moritz Grossmann的Skylife陀飛輪腕表，停止擺輪的毛刷採用毛髮，效果更佳，598萬元。（Moritz Grossmann提供）

Moritz Grossmann的Power Reserve 動力儲存腕表，鮭魚面表盤，108萬元。（Moritz Grossmann提供）

本身是位製表師的漢特，將女人對美學的敏銳度與使用習慣融入腕表設計中，例如Twist翻轉女表的問市，是因為她的女性朋友留有法式指甲，為手表上鍊時擔心會摳掉美甲，因此研發Twist翻轉腕表，只要將表帶轉滿6圈就可上滿鍊。

另外陀飛輪腕表採用停止擺輪的毛刷，原本採用動物或人造毛，但效果一直不好，後來漢特突發奇想：「用我的頭髮試試好了，我等一下要去髮廊，可以帶一些頭髮帶回來實驗」，沒想到她的秀髮不論材質、硬度、保養的效果都非常好，最後被用在品牌第一只陀飛輪原型表上。

此外，今年新款的Backpage鏡像腕表，為了讓讀時與欣賞機芯可同時兼顧，不必翻到表背，漢特研發了鏡像腕表，佩戴時可同時讀時並欣賞機芯，表背則有上鍊機制可以欣賞。