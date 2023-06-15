油甘果是早年常見零嘴，台灣以苗栗、南投縣是較為常見，苗栗農工化工科學生黃子倢與同學印尼新2代鍾佳樑、越南新2代劉怡岑，都有難忘「阿公阿嬤情懷」，3人合作探討油甘果抗氧化力，今年獲得高中桃竹苗區科展特優，將代表進軍全國賽。

鍾佳樑說，小時候跟母親回到印尼去探望外婆，因為舟車勞頓暈車食慾不振，外婆給他1杯油甘果泡成的飲品，口感從苦酸澀到回甘甜，喝完體力、食慾也逐漸恢復，讓他對油甘果感到非常好奇。

劉怡岑也提到，暑假回越南時因天氣炎熱，吃了1口油甘果，果肉的苦澀和外皮的酸澀剎那間在口腔中炸開，在大人的笑聲中，她的臉皺在了一起，還沒來得及討水來喝，莫名而來的甜味充斥在口中，酸甜的奇異口感成為她對越南的回憶之1。

黃子倢則想起小時候，每當食慾不佳或便秘時，阿公常常拿綠色的果實給她品嚐，那酸澀回甘的滋味就不斷縈繞嘴中，因此對此酸澀甘甜、又可治癒病痛不舒服的神秘之果覺得新奇。

於是黃子倢、鍾佳樑與劉怡岑3人開始著手搜尋資料，發現苗栗竟是盛產油甘果產區，而且富含抗氧化力極高多酚化合物以及維他命C等營養成分。

突然想到綠茶和咖啡也富含多酚化合物，於是大家想比較油甘果、綠茶和咖啡何者抗氧化力較為出色，而印度是油甘果的原產地，同學們也想研究台灣與印度不同產地所生產的油甘果，二者的抗氧化力有沒有差別，並想探討高溫乾燥油甘粉與真空冷凍乾燥凍甘粉，乾燥溫度是否會影響抗氧化結果。

他們說，研究發現綠茶與油甘果維生素C含量均相當豐富、並且台灣生產凍甘粉，比印度凍甘粉抗氧化力較佳，實驗得知台灣凍乾粉具有極優的抗氧化能力與總酚含量，相當值得推廣，但比較可惜的是黃子倢的阿公，在她還在進行科展研究時就過世了，來不及與阿公分享得獎榮耀，子捷決定要化悲傷為動力，要把台灣凍乾粉發揚光大，那縈繞嘴中不只酸澀甘甜，更多了緬懷阿公的滿滿思念。

畜產保健科鍾武龍與葉潔怡老師指導蔡林浚、徐文彥、蘇丞暉以「酒」旱逢甘霖－利用酒糟肥料種植植物效果之比較，以及電機空調科陳政儒老師指導傅威智、劉禾文與姜信瑜同學以渦流管保溫／冷箱二件作品均獲得優等。

其中畜產保健科同學發現將釀酒剩下酒糟當作肥料，種植紅豆以及小白菜進行實驗，發現將酒糟混入水中進行澆灌，對植物生長效果為最佳；而電機空調科同學則是利用自己製作的渦流管，使用加壓氣體使渦流管產生高溫及低溫端，利用冷端可達到冰箱的冷藏效果，熱端則可保溫飯菜、便當，以乾淨的壓縮空氣取代冷媒，消耗的電量也相對的較低，節能又環保，不僅不會臭氧層，又不會造成溫室效應，獲得評審一致肯定。另外森林科、電機科、化工科與電機空調科在老師指導下，共有7件佳作作品。