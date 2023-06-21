大陸河北省邢台市隆堯縣2名工頭，在「增益豐碩院建設項目」長期遭資方拖欠款項。誇張的是，他們日前竟因討錢不成，反被項目負責人李男和張男手持金屬棍棒、拳頭猛揍，還遭吆喝「你反了你了」。消息一出迅速傳遍陸網，引來不少人震怒。對此，當地政府表示，此事已處理完畢，後續會再發布相關通報。

一段名為「河北邢台隆堯縣農民工討薪反被毆打」的影片在陸網掀起熱議，畫面可見一名身穿藍色襯衫、黑色西裝褲的男子手持金屬棍棒，對一名手無寸鐵的黑衣男子毆打，吆喝「你反了你了」，之後更揮拳朝對方的臉上揍去，大罵「過來！X你媽」，直到一旁的另一名黑衣男子見狀稱要報警，才逐漸停下暴力舉動。

對此，綜合陸媒報導，影片中打人的2名男子，是河北省「增益房地產開發有限公司」增益豐碩院建設項目的負責人李男和張男，被打的男子則為施工的工頭。由於該公司已將部分工程以人民幣150萬元（約新台幣646萬4330元）的價格，外包給被打的2名工頭，但早在2022年就已完工的項目，仍有人民幣30萬元（約新台幣129萬2780元）的尾款仍未結清，導致工頭無法準時發放薪資給工人。

報導指出，雖然2名工頭已對項目負責人多次提及尾款的問題，對方卻一再拖欠，直到最近才接獲通知，結果到場不僅尾款沒要到，還反被身為項目負責人的李男和張男毆打。之後2名被打工頭被送醫治療，打人的李男和張男則被公安機關刑事拘留。此外，起初當地警方對外表示，詳細案情不便透露，後來隆堯縣政府人員透露，此事已處理完畢，後續會再另行發布相關通報。

影片一出掀起熱議，網友紛紛表示「你拿棍子的樣子好厲害，你坐牢後的縫紉機好好踩」、「這樣囂張跋扈應該是慣犯了」、「黑惡勢力如此猖獗，應該重判」、「刑拘有什麼用？薪水討到了嗎」、「說來說去，還是執法者給了這些老闆勇氣不發工資」、「惡魔在身邊」、「拖欠工資還打人，洗洗屁股準備進去吧」。

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