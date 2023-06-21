金門農工職校養殖科二度攜手地區知名連鎖大賣場，產地直銷上架販售「尚青」的新鮮鱸魚。(圖／民眾提供)

學生們熟練的下網、圍網、起網，活蹦亂跳的鱸魚在網中濺起水花四射。(圖／民眾提供)

國立金門農工職校水產養殖科師生培育加州鱸魚有成，二度攜手地區知名連鎖大賣場產地直銷上架販售「尚青」的新鮮漁獲，引起不少饕客慕名而來搶購嘗鮮，現場購買的民眾表示，這些鱸魚不僅新鮮，而且包裝衛生，價格清楚，上次開賣時就手腳太慢沒搶到，錯過一回都要再等上半年到一年的時間才有機會購買，這次特別提早來買，也是對地區學子的努力成果表達支持之意。

校方表示，每到加州鱸魚收成的季節，養殖科師生都得趁一大早太陽還未發威的時候，全副武裝下池抓魚。學生們熟練的下網、圍網、起網，活蹦亂跳的鱸魚在網中濺起水花四射。同學快速撈魚，篩選大小做分級，並以「活締」方式促其迅速腦死癱瘓，再行放血移入冷卻水槽，不僅移除腥血味亦能保持肉質之鮮美。最後去除鱗片、鰓瓣、內臟、清洗，再移入冷藏室，一氣呵成保鮮完整。

科主任董倫如則表示，這次與地區連鎖量販店已經是第二度合作，上架銷售養殖科師生所飼養的加州鱸魚，讓金門鄉親享受最新鮮的優質商品，並且透過低溫保鮮，衛生包裝，排列整齊，價格清楚，地區民眾紛紛熱情支持。往年農工的鱸魚只在校內販售，往往都會在短短1-2個小時間內銷售一空，是校內的珍稀隱藏版的水產品，也是應很多鄉親反應「一魚難求」，才會加大生產量直送賣場販售。

只見養殖科的同學們從起網抓魚、宰殺三清到運銷經營，一條龍的學習課程讓大家從實務中獲得寶貴的經驗。同學們說「第一次抓這麼多魚，網子一起來就批哩啪啦全身濕透超有快感」，「原來我們吃到的魚這麼的不容易，賣魚還有這麼多的前置作業要處理」。讓同學親自參與魚場的經營實務，也讓同學們的學習成果能有更接近現實面相表現。

董倫如說明，透過「活締」處理可以減少魚隻痛苦，在最快的時間使魚類死亡，承受最少的痛苦，給予魚隻最人道的處理，是對生物的基本尊重。且經過活締處理的魚可以保留魚體內三磷酸腺苷(ATP)，避免魚隻掙扎過程消耗掉ATP，不僅能夠使魚隻口感風味較佳，保鮮期也能夠延長。

金門農工校長吳志衍表示，該校能第二次再與家樂福金門店合作真的很感謝廠商重視在地食材，提供銷售平台，讓養殖科的美味能夠推廣出去，分享給更多金門的在地鄉親，落實食物低碳里程的永續模式。