交通部道安委員會統計雲林縣去年（2022年）交通事故件數總1萬8679件，較前年增加1766件，機車族占6成，縣府自今年5月加強取締未戴安全帽以來，幾乎沒有反彈聲浪，縣長張麗善表示，民代也知道關一時，但一失足成千古恨。

雲林縣去年交通事故造成108人死亡，其中43人是65歲以上長者，比例占4成，縣府6月起至9月舉辦48場對長者的交通安全講習課程。

張麗善表示，很多長輩在產業道路、農路騎摩托車，只戴斗笠、隨時轉彎，增加車禍受傷機率，今年四月她宣布加強取締未戴安全帽，以為會有很多人反彈，至今比想像中少很多。

張麗善說，參加公祭經常聽到家屬說才騎出去就撞上，可見安全帽的重要性，這次縣警局邀請縣議員錄製宣傳帶，成效非常好，讓他們有心理準備要對民眾宣導、教育，民代都能理解關切一時，但生命無價，一失足成千古恨，一人死亡家庭崩潰，這次取締安全帽政策幾乎沒有什麼人反彈。

縣府表示，提升高齡者的安全意識刻不容緩，包括如何騎乘機慢車輛、電動代步車、行人過馬路時的安全知識，也要檢視長輩騎乘交通工具的反光安全性。