新竹台大分院15日在生醫醫院竹北院區舉行與清華大學雙邊研究合作計畫成果發表會，由副院長黃國晉率各科主治醫師，與清大專家學者深入探討學術研究與臨床應用發展，以提升治療上的精準度。

黃國晉表示，為促成跨領域合作團隊，除成果發表外，也安排雙邊的媒合與交流，期望未來能進一步提高合作機會，有效結合雙方資源，為台灣醫療發展貢獻一己之力。

清大副研發長胡尚秀表示，清大和新竹台大分院致力推動學術研究和醫療創新，並以合作為基礎，共同攜手開展多領域的研究項目，研究計畫目的在於探索能量豐沛、臨床整合和自強不息等概念，在研究中尋求新的動力和創新，將科學技術應用於醫療領域，為患者提供更有效的治療和照護。

透過清大的專業知識和新竹台大分院的臨床實踐經驗，在臨床整合體現醫學研究中的跨領域合作，整合醫學知識和技術，以提供更全面、個性化的醫療解決方案，共同努力提高醫療服務的質量和效率。

成果發表會呈現「GJB2基因變異致病性之預測平台」，在已知的超過200個以上的聽損基因中，GJB2基因變異是導致兒童聽損最重要的成因，預測平台可為臨床醫療人員提供參考致病性判讀依據，進一步應用在臨床上基因診斷及遺傳諮詢，實現精準醫療目標。

「傷口組織生物膜及細菌學探討」，近幾年國際研究發現，慢性傷口又稱困難未癒傷口，是造成傷口慢性化的重要危險因子，計畫探討困難未癒傷口上細菌生物膜感染、炎性細胞於全身性、局部傷口含量彼此間關聯性及傷口預後影響，期以最小成本、最短檢測時間及時反應處置，以達傷口快速復原的目標。

此外，並發表「探討於支氣管鏡檢查時利用人工智慧協助判讀支氣管鏡超音波影像之合適性」等重要成果。