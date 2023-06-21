新竹三民國小5年級數學要重考 連假泡湯家長、學生都傻眼 20:312023/06/21 中時 陳育賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹市三民國小5年級數學試題發生重大瑕疵，校方決議於下周二（27日）上午辦理重考，讓家長與學生傻眼。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 各縣市國中小本周都作學期末考試，22日起要開心放4天連假，之後則是直接放暑假，但新竹市三民國小有家長21日陸續接到校方通知，指5年級數學試題發生重大瑕疵，校方決議於下周二（27日）上午辦理重考，讓家長與學生傻眼。 據了解，三民國小5年級有家長今天陸續接到簡訊通知，指數學科期末評量將以全部重新出題進行重考，但有些家長已經預訂行程無法更改，讓不少家長傷透腦筋。 #新竹市 #國小 #期末考 #三民國小 #數學 也許您會感興趣 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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