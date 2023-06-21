各縣市國中小本周都作學期末考試，22日起要開心放4天連假，之後則是直接放暑假，但新竹市三民國小有家長21日陸續接到校方通知，指5年級數學試題發生重大瑕疵，校方決議於下周二（27日）上午辦理重考，讓家長與學生傻眼。

據了解，三民國小5年級有家長今天陸續接到簡訊通知，指數學科期末評量將以全部重新出題進行重考，但有些家長已經預訂行程無法更改，讓不少家長傷透腦筋。