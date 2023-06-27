台中市大甲區64歲林姓老翁日前深夜杵著拐杖，穿著短褲及拖鞋，神情疲憊獨自徘徊國道閘道口，警方獲報後馳援，林翁稱只記得住家在全聯附近，警方以手機地圖搜尋，終於將迷途的老翁送回家。

林姓老翁日前深夜獨自外出運動，沒想到卻迷失方向，走了3個多小時還是找不到回家的路，他神情疲憊杵著拐杖，只穿著短褲及拖鞋，一臉茫然徘徊在外埔區國道3號南下閘道入口處。

大甲分局外埔派出所巡邏員警吳奕霆、戴采瑩獲報趕至，發現林翁身上無攜帶任何證件及手機或聯絡方式，林翁稱只記得住在全聯賣場附近，員警以手機地圖搜尋周邊後，將他載往大甲區甲后路5段全聯賣場，林翁頓時想起住處所在，最後順利返家。

大甲警分局呼籲，家中長輩若年事已高，當記憶力已大不從前，有減退、忘東忘西的現象，應多加留意長輩行蹤，避免其單獨外出，並至公所申請佩帶愛心手環，或於身上口袋處放置家屬的聯繫方式，如長輩走失，也能在最快時間內儘速聯絡家屬，協助長者返家。