漢唐2023年首季合併營收155.7億元，季減15.31％、年增達近1.69倍，創歷史次高。配合業外獲利躍增挹注，歸屬母公司稅後淨利11.27億元，季增12.17％、年增達1.12倍，每股盈餘6.01元，雙創同期新高、歷史第三高。

漢唐5月自結合併營收70.81億元，月增18.84％、年增達69.58％，改寫歷史次高。累計前5月合併營收286.11億元、年增達1.34倍，續創同期新高。公司表示，今年前5月新接單金額72.93億元，截至5月底在手訂單規模達601.79億元。

展望後市，許俊源表示，雖然今年景氣不如去年熱絡，主要客戶投資速度有所緩和，但並未大幅減少，如美光調整產品策略後繼續執行A3二期工程計畫，遞延未如預期嚴重，而晶圓代工龍頭2奈米製程投資、海外生產布局等均按計畫推展。

許俊源指出，雖然認列進度需考量客戶生產及產品進度規畫，保守預期下半年成長動能將有所趨緩，但根據過往經驗，預估至年底約有3分之1的在手訂單可執行完畢認列營收，預期今年營收至少可持平去年，有機會再成長創高。

對於近期整體毛利率及營益率下滑，許俊源坦言主因美國業務雖維持獲利，但成本結構高於預期所致。不過，參與美國廠房興建是任務也是學習，去年第四季至今年首季已是最壞時刻，目前獲利率已略有改善，將透過2方式努力克服相關問題。

針對美國工效偏低、進度不如預期狀況，許俊源指出，漢唐規畫將大比例台灣監工派駐至美國，以緊迫盯人策略加速工程進度。同時，也致力洽談規畫派駐大量台灣工人赴美，盼藉此激勵提升美國工效。

許俊源指出，綜合管理能力是漢唐最大的公司價值，憑藉工程技術及管理品質，使公司客戶黏著度高，近期中國大陸亦接獲新客戶訂單，預期今年仍會持續接獲新案訂單。由於晶圓代工龍頭客戶規畫將大多數的先進高階製程留在台灣，認為未來接單及業績仍具成長動能。

對於去年配息15元創歷年次高、但盈餘配發率降至約70.59％的近9年低點，許俊源表示，主要考量美國子公司資金需求龐大，決定保留部分盈餘靈活運用所致，明年配發率會視整體環境及營運狀況而定，公司政策仍是希望能配發股利給股東越多越好。