累計中租-KY前5月自結合併營收392.45億元、年增達15.6％，續創同期新高。但歸屬母公司稅後淨利109.55億元、年減6.35％，每股盈餘6.43元，仍創同期次高。觀察三大主要地區獲利，台灣及東協分別年減5％及9％，中國大陸則年增2％。

中租-KY表示，5月獲利降至近17月低點，主因4月中國大陸業外認列較多稅務利益，每股盈餘則反映一次性扣除甲種特別股股利5.7億元、追溯調整配股0.2元影響。隨著業務動能逐漸增溫，第二季資產品質趨穩，認為全年成長應可符合公司預期。

中租-KY股東會通過普通股配息6.4元、配股0.2元，合計派利3.8元，將於8月1日除息交易，甲種特別股則配息3.8元。展望後市，集團將聚焦深化「亞太卓越財務金融公司」、完善產品市場策略、促進數位轉型、ESG融入經營策略等4大策略，續拚營運成長。

中租-KY先前法說時表示，雖受利息成本及延滯率增加影響，首季獲利較去年同期略減，但合併應收款成長表現符合預期。展望後市，公司將密切關注延滯率變化，全年應收款成長目標不變，為兩岸均成長10～15％、東協成長15～20％。