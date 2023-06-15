智崴表示，在主力高階產品飛行劇院系列中，新產品「移動式飛行劇院」讓客戶只需要提供一個堅硬平坦的基地，智崴的團隊最快可以在3個月內將一整套飛行劇院包含建物外觀搭建完成，大幅降低客戶建置新設備的時間和金錢成本。其能快速搭建、價格較低的優勢，可望為智崴快速開拓中低預算的新客群。

此外，智崴與日本講談社合作的《進擊的巨人-第四部曲》即將完成。這部作品與原本的《進擊的巨人》一至三部曲，共四部數位內容，將啟動全球飛行劇院影片和VR影片的授權。《進擊的巨人》是全球暢銷的漫畫之一，總銷售量超過1.1億冊。自2014年與日本講談社簽訂IP授權以來，智崴獨步全球，打造了世界上唯一的《進擊的巨人》飛行劇院沉浸式體驗

在台灣上映時，每個場次都創下開賣即售罄的佳績，不僅成為粉絲們必朝聖的體驗，也引起國際遊樂設備營運業者的關注，積極洽詢授權合作。除了《進擊的巨人》影片，智崴還擁有30多部數位內容可供授權。目前多媒體娛樂設備已成為樂園娛樂設施的主流趨勢，智崴看好疫情後新設施搭建和業主更新遊樂設備數位內容的需求，未來影片授權市場潛力可達美金5億元。

除了全新的飛行劇院產品和影片授權，智崴在新加坡聖淘沙的全新旅遊景點Central Beach Bazaar開幕「Air Combat」VR體感遊樂設施。玩家可以和朋友一同坐在F-18戰鬥機飛行模擬座艙中，體驗宛如電影《捍衛戰士》中的飛行員，在空中與敵機近距離戰鬥，感受腎上腺素飆升的熱血沸騰。這套新產品去年底正式發表後，立即受到新加坡客戶的青睞，成為第一個引進該產品的客戶。

智崴表示，亞洲國際主題樂園暨遊樂設備展因為疫情而停辦3年，本次參展包括大陸、日本、東南亞和中東市場皆有新樂園開幕或引進新設備的計畫，對於整體觀光娛樂市場的發展趨勢持樂觀看法。