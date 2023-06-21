印度總理莫迪正在美國開展3天的國事訪問，白宮周三（21日）表明，儘管美國對印度人權保持擔憂，但美國總統拜登不會針對這一問題對莫迪「說教」。

據《路透》報導，莫迪於美國時間20日下午飛抵紐約出席商務會議，於21日參加完紐約舉行的國際瑜珈日後，再飛往華盛頓與拜登進行私人晚宴；拜登預計於周四（22日）為莫迪舉辦國宴。莫迪此次訪美，被視為美印關係的一個里程碑，將深化和多元化兩國的夥伴關係。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）說，拜登預計將提出美國對印度民主倒退的擔憂，但不會就這個問題對莫迪說教。他說，當美國看到印度的新聞和宗教等受到約束時，「我們（美國）會表明我們的觀點」。他補充稱，「最終，印度的政治和民主機構問題將由印度自行決定，不會由美國決定。」

這是莫迪2014年成為印度總理以來，第5次訪問美國，但這是他首次以外交上最高規格的國是訪問出訪美國。不過，美民主黨人士對印度每況愈下的人權狀況感到擔憂，黨內人士不斷施壓拜登，要求他向莫迪提出人權問題。