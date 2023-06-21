烏克蘭軍隊近期對入侵的俄軍發起反攻，雙方目前激烈交戰中，而近日網路上流傳，一架垂直尾翼斷裂的俄軍Ka-52「短吻鱷」攻擊直升機艱難飛回基地的影片。對此，軍事作家王臻明指出，這架Ka-52能返抵基地，靠得是機上的同軸反向雙旋翼（兩具旋轉方向相反的螺旋槳），若是一般直升機遭遇這相同狀況，，可能就墜機了。

Ka-52是Ka-50攻擊直升機的雙座改裝版，由俄羅斯卡莫夫設計局設計，採用了同軸反向雙旋翼設計。在武裝方面，Ka-52配備一門希普諾夫2A42型30毫米機砲，機身兩側的武裝掛架可選擇配掛反坦克飛彈、空對空飛彈、火箭彈或是炸彈。

卡莫夫設計局所設計的直升機，多是採用同軸反向雙旋翼的設計，如Ka-52、Ka-27、Ka-32等，另外，我國已結業的中興航空，過去曾租用3架Ka-27用於起重業務，後於2009年退租。

王臻明昨（20）日在臉書發文指出，這架斷尾的Ka-52疑似是在拋棄副油箱時遭遇強風，導致被拋棄的油箱被吹回來擊中垂直尾翼，造成嚴重損傷。他並強調，由於採用了同軸反向雙旋翼的設計，Ka-52並不需要尾桁上的小旋翼來平衡機身，因此能順利的飛回基地，但若是一般直升機遭遇相同狀況，可能就墜機了。