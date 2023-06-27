俄羅斯聯邦安全局（FSB）今天宣布撤銷對傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）戰士的兵變指控。俄羅斯國防部同日宣布，準備接手瓦格納集團的軍事硬體裝備。

法新社報導，瓦格納戰士原先被控發動武裝兵變，試圖推翻國家的軍事領導階層。

但數家俄羅斯新聞通訊社今天刊登的聯邦安全局聲明提到：「針對民間軍事公司瓦格納武裝兵變的刑事案件已經結案。」

聯邦安全局在聲明中解釋，兵變參與者「已停止直接意圖犯罪的相關行動」，「考量到這一點，以及跟這起調查有關的其他狀況，調查機關決議將這起刑事案件結案」。

同日俄羅斯國防部公布線上聲明表示：「現在準備把民間軍事公司瓦格納的重型軍事裝備，移交給俄羅斯武裝部隊單位。」

瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）及旗下傭兵組織24日發動的短命兵變震驚俄羅斯。瓦格納一度掌控俄國攻打烏克蘭軍事行動的指揮中心，接著分兵北上莫斯科，但在最後關頭罷手。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）26日發表演說表示，他之所以放任兵變持續，是為了避免流血。他說，瓦格納戰士可繼續為俄國打仗，或前往白俄羅斯。

普里格津26日則說，兵變暴露出俄國有很嚴重的安全問題，同時堅稱他不想推翻蒲亭，兵變目的在於挽救處境艱難的瓦格納集團，並期望把在俄羅斯侵略烏克蘭戰爭中犯下「巨大錯誤」的俄國軍事領袖繩之以法。

普里格津沒有透露他目前的所在地。據傳白俄羅斯居中斡旋促成結束瓦格納兵變的協議後，普里格津將前往白俄。

蒲亭2022年2月出兵入侵烏克蘭，當時他相信可以在數天內拿下基輔，但戰事迄今沒有停歇跡象，俄軍的許多弱點卻已暴露出來，俄國內部關於如何領導這場戰事的爭議也浮上檯面。