李安經典電影《囍宴》（The Wedding Banquet）音樂劇宣布再度重啟製作，今年6月特邀請美國百老匯明星重磅來台，舉辦「百老匯巨星Love is Love《囍宴》音樂劇特別鉅獻演唱會」世界首演，將於6月23日至6月24日在台北表演藝術中心登場。

《囍宴》音樂劇改編自李安導演1993年的經典電影，初始創作首演於2003年，由台裔美籍百老匯明星楊呈偉（Welly Yang）與美國東尼獎劇作家布萊恩．約克（Brian Yorkey）、麥特．艾迪（Matt Eddy）共同發展劇本與作詞、作曲家伍迪．朴（Woody Pak）作曲，以百老匯音樂劇創作形式，詮釋家庭倫理等議題。今年適逢音樂劇20週年，華文音樂劇特別邀請該劇原班卡司再度來台舉辦演唱會，並由知名指揮家姜智譯指揮超過50人的交響樂團及合唱演出，陣容龐大。

此次帶領《囍宴》音樂劇團隊來台、同時擔任藝術總監的台裔百老匯明星楊呈偉表示，20年前他特地選擇將《囍宴》音樂劇的首演舉辦在台灣，因為台灣是他的根，能夠將屬於台灣的故事推上世界舞台，一直是他的夢想；20年後，與華文音樂劇基於共同理念攜手合作，以台灣加上美國和韓國跨國共同製作的方式，將經典作品再度以全新的面貌呈現給全球觀眾，並邀請到美國好萊塢劇作家麥特．艾迪（Matt Eddy）、以及多位葛萊美獎與東尼獎創作者加入陣容，相信這個難得一見的國際共製，將為台灣的音樂劇創造嶄新的里程碑。

華文音樂劇公司創辦人暨執行長郭柏毅表示，像《囍宴》這樣的跨國製作與規模，實數國內業界少見，期待透過與百老匯的對接，能提升台灣音樂劇的產製，真正接軌國際。郭柏毅也透露，全新版本的《囍宴》音樂劇將於2024年上半年於台灣再度首演；而該劇未演先轟動，已有海外國家來洽談巡迴與演出合作，將為音樂劇產業拓展新的可能性。

另外兩位百老匯明星森下迪娜（Dina Morishta）及泰利．羅斯（Tyley Ross）也表示，非常興奮能夠再次踏上台灣，時隔多年再重新詮釋這些歌曲，有著不同的感受。劇作家麥特．艾迪及作曲家伍迪．朴也表示，《囍宴》音樂劇具備了普世且永恆的故事核心，隨著時代向前推進，《囍宴》也全新創作了8首至10首新曲，融合古典、流行、電音、搖滾等曲風，以更當代的思維與音樂風格來述說故事，以反映當代世界面貌。