P. LEAGUE+ 2022-23球季在14日總冠軍賽結束後劃下句點，新北國王戴維斯15日也立刻拜會中華籃協，表達加入國家隊的強烈意願，籃協也歡迎戴維斯重返中華隊，一起為杭州亞運爭取獎牌努力。

以下為中華籃協說明全文：

昨日剛結束職籃總冠軍賽程的戴維斯，今天立即前來與本會李雲翔秘書長、王志群副秘書長商討參與中華隊的相關細節，表達加入國家隊的強烈意願，本會竭誠歡迎戴維斯重返中華隊，為杭州亞運會奪牌目標共同努力。

戴維斯在2013年成為我國首位歸化身份的籃球運動員，2013年至2018年間代表我國參加多項FIBA國際賽事，其中2013年率領中華隊重返亞洲錦標賽四強榮耀，並寫下擊敗中國隊的記錄，至今仍在球迷間津津樂道。

戴維斯2014年因歸化入籍的居留年限因素，當時被拒於亞運門外，2018年則是因傷無緣亞運，今年在表達重返國家隊意願後，本會已將他列入亞運會培訓名單內，期待戴維斯的加入能夠讓中華男籃再創佳績。