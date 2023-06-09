紳士腕表的流行風潮正盛，蕭邦（Chopard）於1997年問市的L.U.C系列腕表，一直是優雅紳士美學的代表作品，從表盤、表底蓋、表殼到機芯，每處細節皆融入蕭邦的匠人精神，今年全新登場的四款L.U.C系列腕表，功能與外觀設計同步升級，為紳士更添優雅品味。

採用Lucent Steel環保精鋼打造蕭邦L.U.C 1963 Heritage腕表，英綠色表盤，114萬7000元。（CHOPARD提供）

四款L.U.C系列新表包括英綠色Lucent Steel精鋼款L.U.C 1963 Heritage腕錶、棕色典雅的L.U.C Quattro腕錶、配備卓越萬年曆的灰色L.U.C Perpetual Chrono腕表和夜藍色的L.U.C Lunar One天文月相萬年曆腕表，每款皆是無懈可擊的的造型與尖端技術的融合。

蕭邦L.U.C Lunar One腕表，搭載L.U.C 96.13-L機芯，藍色表盤，限量100只，285萬1000元。（CHOPARD提供）

其中L.U.C Perpetual Chrono腕表採用公平採礦認證的K金打造，搭載L.U.C 03.10-L機芯，釕色金質表盤飾有緞面太陽紋和手工扭索紋飾面，表帶採用植物顏料是經《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）認證上色，全球限量僅20只。