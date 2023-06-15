日盛上選基金研究團隊指出，美國聯準會在本月會議上將聯邦基金利率目標區間維持於5.0-5.25％區間，暫停升息，符合市場預期。但其調高年底利率水平兩碼，核心通膨預測同步調升。美國聯準會整體論調既鷹又鴿．主要是其需具有偏鷹論調以抑制可能死灰復燃的通膨疑慮，另亦不希望市場太過擔心持續升息，進而影響逐漸恢復的實體經濟成長。

日盛上選基金研究團隊表示，展望下半年行情，在美國債務提高上限府會雙方已達成協議下，不確定因素解除，FED升息進入尾聲、CPI緩步下降、廠商持續去化庫存，加上Open AI帶動全球各大平台加大AI運算投資力度，盤勢欲小不易。此外，由於部份電子股已出現明顯漲幅，第3季重點在選股不選市，可關注基本面持續轉好的成長型標的，包括受惠AI 狂潮的晶圓代工、矽智財、伺服器、板卡組裝、散熱、機殼、電源、光通訊、交換器、高速傳輸，以及暑假概念相關的傳產族群。