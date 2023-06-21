台廠在AI產業中占有關鍵寡占地位，近期AI 風潮帶動相關個股持續上揚，後續盤面上需注意相關個股對於AI實際受惠程度多寡，若受惠程度不如預期，則股價可能面臨修正。現階段將進入第三季電子業傳統旺季，可加以留意相關持續去化庫存、落底族群表現。日盛台灣永續成長股息基金研究團隊亦指出，第三季重點在選股不選市，可關注基本面持續轉好的成長型標的，包括受惠AI 狂潮的晶圓代工、矽智財、伺服器、板卡組裝、散熱、機殼、電源、光通訊、交換器、高速傳輸等族群，以及暑假概念相關的傳產族群。
日盛投信：選股不選市 基本面轉強股吸睛
日盛投信21日表示，台股近期漲高後出現獲利調節賣壓，然因各均線仍呈現多頭排列，傳產、電子輪流表現，指數高檔震盪偏多。而在升息近尾聲且預期下半年景氣可望逐漸恢復下，台股中長期表現不看淡。 日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，台股近期呈現高檔震盪，然因廠商持續去化庫存，加上Open AI帶動全球各大平台加大人工智慧（AI）運算投資力度，盤勢中長期表現不看淡。
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