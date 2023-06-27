不過，從基本面來看，醫療股優異的報酬表現顛覆傳統生醫的刻板印象，不論股東權益報酬、資產報酬、營收成長率或投入資本報酬率等投資效益皆完勝全球股市（MSCI世界指數）；另一方面，醫療保健產業無論景氣好壞都屬於必要支出，不太受景氣影響，為長線核心資產配置重要的一環，目前正是逢低布局時機。 黃俊晏指出，觀察近期金融市場狀況，各國5月製造業PMI普遍惡化，且大多在榮枯線下，值得留意美國衰退機率仍高達65％，後市變數仍多，防禦性佳的醫療保健產業仍將是資金最佳避風港。

就長線來看，在肺炎疫情延續及高齡化時代來臨，全球生技產業需求持續攀升，預期未來三年美國、歐盟、日本、中國大陸等主要國家的每人醫療支出持續上升，最大動能除疫情外，還有高齡照護、預防醫療、智慧健康等需求攀升。 黃俊晏表示，在人工智慧（AI）狂潮下，醫療股與大盤差距擴至15％，投資價值浮現。Bloomberg調查經濟學家預期未來一年內美國衰退機率仍維持65％，代表未來景氣環境仍較為動盪，醫療股防禦特性將重獲青睞。

全球醫療指數本益比目前約18.6倍，與2022年初的20倍相比仍不算貴，醫療產業本益比今年來收縮對比大盤收縮約7％，整體評價仍顯委屈，創造逢低布局空間，考量財報表現正面，在股價與基本面短暫背離之後，可望迎來落後補漲買盤青睞。

若金融情勢持續寬鬆，中小型生技、檢測服務、生命科學工具可望表現較佳；但若金融情勢再度轉嚴峻，大型生技、製藥、健保公司仍較具防禦性。