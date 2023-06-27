滬指27日早間震盪反彈漲近1％，創業板指衝高回落翻綠。概念股方面，旅遊、酒店板塊領漲，曲江文旅、長白山、西安旅遊漲停。另，中船系強勢拉漲，中船科技、中國動力觸及漲停。地產股回暖，中迪投資、中南建設漲停板。下跌方面，近期活躍的電力、機器人概念股有所回檔。