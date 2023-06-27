總體來看，個股呈現普漲態勢，兩市超過4,200檔個股上揚。截至午間收盤，滬指報3,179.92點，漲0.93％；深成指報10,933.8點，漲0.57％；創指報2,185.09點，跌0.05％。

盤面上，旅遊酒店、中船系、房地產相關概念股漲幅居前。電力、減速器相關概念股跌幅居前。

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