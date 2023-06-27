總體來看，個股呈現普漲態勢，兩市超過4,200檔個股上揚。截至午間收盤，滬指報3,179.92點，漲0.93％；深成指報10,933.8點，漲0.57％；創指報2,185.09點，跌0.05％。
盤面上，旅遊酒店、中船系、房地產相關概念股漲幅居前。電力、減速器相關概念股跌幅居前。
滬指27日早間震盪反彈漲近1％，創業板指衝高回落翻綠。概念股方面，旅遊、酒店板塊領漲，曲江文旅、長白山、西安旅遊漲停。另，中船系強勢拉漲，中船科技、中國動力觸及漲停。地產股回暖，中迪投資、中南建設漲停板。下跌方面，近期活躍的電力、機器人概念股有所回檔。
總體來看，個股呈現普漲態勢，兩市超過4,200檔個股上揚。截至午間收盤，滬指報3,179.92點，漲0.93％；深成指報10,933.8點，漲0.57％；創指報2,185.09點，跌0.05％。
盤面上，旅遊酒店、中船系、房地產相關概念股漲幅居前。電力、減速器相關概念股跌幅居前。
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