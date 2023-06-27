外資現貨賣超117億，期貨淨多單縮減至10179口。自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI小於買權OI之差距為4,000餘口，下跌賣權OI增量卻大於買權。周選方面，買權OI增量積極大增，目前選擇權上檔壓力呈現。

群益期貨指出，外資賣現貨賣期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選略為悲觀，整體籌碼面呈現悲觀。技術面上，台股月均線無支撐直接跌破，短線在萬七由支撐轉作壓力下，台股的反彈，可以選擇權方式偏空操作。