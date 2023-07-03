蔡英文總統（中）、行政院副院長鄭文燦（右）、交通部長王國材（左）3日視察Tpass公共運輸通行月票使用情況。（鄧博仁攝）

今天是行政院推出通勤月票（TPASS）後的第一個上班日，蔡英文總統今天表示，迎接疫後復甦，希望能夠給大家帶來生活的減壓，公共運輸更平價，就會更多人使用，不僅緩解交通的壅塞，讓台灣邁向淨零碳排的目標，當通勤負擔低，民眾就可以擴大居住選擇。

蔡英文今天與行政院副院長鄭文燦等人陪同下，前往台北車站機場捷運A1站視察通勤月票使用情況，還親自加值TPASS搭車前往桃園機場。

蔡英文表示，TPASS正式上路後，今天是開放使用的第1個上班日，相信很多通勤族開始使用，代表台灣公共運輸服務邁入新的里程碑。包括基北北桃、中彰投苗、南高屏三大生活圈的通勤月票，只要1張票卡，就能在捷運、台鐵、客運等交通工具暢行無阻。

她說，交通是很重要的議題，很多通勤族每天需要去外縣市上班，有些人一趟路程要換好幾種交通工具，選擇通行路線、花費的時間、金錢都需要精打細算。

在迎接疫後復甦，蔡英文表示，我們也希望給大家帶來生活減壓，尤其是通勤族的減壓，政府把公共運輸變得更平價，就會有更多人使用，不僅可緩解交通的壅塞，讓台灣更邁向淨零碳排的目標，當通勤族負擔也降低，民眾就可以擴大居住地的選擇。

蔡英文指出，TPASS打造出由中央主導、地方參與的示範模式，藉此她感謝所有投入的地方政府、運輸業者及相關單位，「因為有大家的努力跟支持，我們才能順利推動跨域政策，用最快速度帶給通勤族更便利的公共運輸服務」。

她說，TPASS對於來台天數較長的觀光客來說也相當划算，她今天也要用TPASS搭機捷到桃園機場關心台灣的觀光。執政團隊會繼續努力，提供民眾更多的照顧，未來還有更多區域的月票方案都在緊鑼密鼓規畫中，她歡迎大家多利用TPASS，也要多多介紹給有通勤需求的朋友。