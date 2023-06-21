不過，公司強調，仍致力於盡快完成全球發售及上市。消息人士透露，巨星傳奇預料將在下周重啟招股，並於今年7月上市。

香港經濟日報21日報導，此前有消息指出，巨星傳奇將於近期重啟招股，此次招股會增加管理層及股東的股票禁售期，並根據市場情況調整招股價以讓利二級市場，用以提升投資人信心。

巨星傳奇6月5日結束招股後，有傳言稱公司以招股價範圍下限5.5港幣定價，集資額約6.99億港幣。

《傳產》五大豪宅大洗牌 御皇苑刷新高雄房價天花板
新北綠色能源媒合會 20家綠能業者齊登場
陽明交大驚傳偷拍！女廁門縫伸出手機 色影師正面照曝光
#傳奇 #招股 #巨星 #周杰倫 #全球發售