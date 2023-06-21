「周杰倫概念股」巨星傳奇於6月9日突然宣布延遲在港股上市，引發市場關注。該公司21日再宣布，需要額外時間編製及落實有關全球發售的若干資料，公司將不會刊發補充招股章程，且預計將於2023年6月30日或之前刊發經更新的招股章程。