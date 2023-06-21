不過，公司強調，仍致力於盡快完成全球發售及上市。消息人士透露，巨星傳奇預料將在下周重啟招股，並於今年7月上市。
香港經濟日報21日報導，此前有消息指出，巨星傳奇將於近期重啟招股，此次招股會增加管理層及股東的股票禁售期，並根據市場情況調整招股價以讓利二級市場，用以提升投資人信心。
巨星傳奇6月5日結束招股後，有傳言稱公司以招股價範圍下限5.5港幣定價，集資額約6.99億港幣。
「周杰倫概念股」巨星傳奇於6月9日突然宣布延遲在港股上市，引發市場關注。該公司21日再宣布，需要額外時間編製及落實有關全球發售的若干資料，公司將不會刊發補充招股章程，且預計將於2023年6月30日或之前刊發經更新的招股章程。
不過，公司強調，仍致力於盡快完成全球發售及上市。消息人士透露，巨星傳奇預料將在下周重啟招股，並於今年7月上市。
香港經濟日報21日報導，此前有消息指出，巨星傳奇將於近期重啟招股，此次招股會增加管理層及股東的股票禁售期，並根據市場情況調整招股價以讓利二級市場，用以提升投資人信心。
巨星傳奇6月5日結束招股後，有傳言稱公司以招股價範圍下限5.5港幣定價，集資額約6.99億港幣。
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