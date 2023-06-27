36歲男星蕭敬騰今（27日）突在社群平台上公開宣布向經紀人求婚成功，即將邁入婚姻，好消息讓大家都驚呆！而現場也有蕭敬騰的藝人好友前來祝賀，音樂上交流最多的周杰倫帶著老婆昆凌一同參與，還有賈靜雯、修杰楷夫妻、小禎、羅志祥等人，昆凌目睹求婚過程時依偎在周杰倫身旁，看起來十分感動。

蕭敬騰求婚經紀人成功！甜曝閃照宣布正式告別單身

蕭敬騰為了求婚特地請來樂隊和餐飲團隊，牆上也隨處可見他與準新娘的照片，準新娘林有慧進門後被現場狀況嚇到，顯然是沒想到會有這麼多人，現場的親友們一人拿著一支粉色玫瑰交給她，林有慧也一一和大家擁抱，賈靜雯、小禎、羅志祥也到現場支持，賈靜雯還舉著酒杯興奮邀吻，兩人交情似乎相當熟稔，林有慧也對抽空來的他們致謝直言「辛苦了」。

賈靜雯修杰楷也在現場。（圖／喜鵲娛樂提供）

求婚現場周杰倫與昆凌也在。（圖／喜鵲娛樂提供）

林有慧說「老蕭就是自己今年生日過得很那個，所以他要弄我就對了」，似乎只以為現場布置是為了慶生，看到玫瑰花牆還忍不住務實吐槽「這很花錢欸，這預算很高」，最後她來到蕭敬騰面前，蕭敬騰哽咽說道：「這十六年來，我們偷偷地相愛，就連身邊最好的朋友、最親的家人，都沒有聽過我們一句證實，現在開始我要讓全世界知道。MaMa妳辛苦了，妳為我受了好多委屈，我要彌補我以前大家看不到我對妳的愛，從今天開始我要用力，用我的一生去愛」。

主持人小禎也來了。（圖／喜鵲娛樂提供）

羅志祥也到現場送上祝福。（圖／喜鵲娛樂提供）

求婚現場周杰倫、賈靜雯掏出手機錄下過程，昆凌則小鳥依人站在周杰倫身旁摀臉，似乎被現場情緒觸動，在林有慧答應求婚後賈靜雯也隨眾人一起歡呼，事後新人和到場賓客合照，兩人的手也緊牽著不放。

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