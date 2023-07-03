美國有線電視新聞網（CNN）報導，澤倫斯基昨天在基輔記者會上接受西班牙媒體訪問時說：美國前副總統「彭斯（Mike Pence）訪問過我們，他支持烏克蘭。首先，他是美國人，然後是共和黨人」。

「我們擁有美國跨黨派支持。然而，關於支援烏克蘭上，他們圈內出現不同訊息。部分共和黨人發出的訊息中，有些是危險的訊息，稱提供的支持可能會變少。」

澤倫斯基表示，無論誰贏得下屆美國總統選舉，維持兩黨支持「對烏克蘭而言是最重要的事」。

在同場記者會期間，澤倫斯基被問到是否擔心自己的性命安危，他回覆這個問題時說，他認為「蒲亭（Vladimir Putin）更加危險」，「因為這位俄羅斯總統的國際敵人不斷增加」。

美國是否應該持續援助烏克蘭對抗俄羅斯入侵的話題，已在共和黨內造成分歧。

共和黨總統參選人分成兩派：一是孤立主義派，特別是前總統川普與佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis），他們認為美國過度涉入援助烏克蘭抵禦俄國入侵；二是鷹派，此派人馬包括數名前川普政府官員，他們主張應該對俄羅斯採取甚至更激進的立場。

這兩派人士均警告，如果他們的立場沒有獲得理會，接下來可能將引發世界大戰。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1120703